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17.07.2025 19:00 - : -
Вараждин
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 18:22 |
99
0

Заря и хорватский клуб Вараждин проводят спарринг. Стартовые составы

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

17 июля 2025, 18:22 |
99
0
Заря и хорватский клуб Вараждин проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В четверг, 17 июля, команда Виктора Скрипника проведет товарищеский матч.

Соперником «Зари» станет представитель чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне «Вараждин» занял четвертое место. В 36 матчах команда набрала 49 очков (11 побед, 16 ничьих и 9 поражений).

«Вараждин» будет выступать во втором раунде квалификации Лиги конференций. Хорватская команда сыграет с португальским клубом «Санта-Клара».

Поединок «Заря» – «Вараждин» начнется в 19:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

Ранее сообщалось, что Юрченко был близок к возвращению в «Зарю», но трансфер может сорваться.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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