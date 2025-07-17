Заря и хорватский клуб Вараждин проводят спарринг. Стартовые составы

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В четверг, 17 июля, команда Виктора Скрипника проведет товарищеский матч.

Соперником «Зари» станет представитель чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне «Вараждин» занял четвертое место. В 36 матчах команда набрала 49 очков (11 побед, 16 ничьих и 9 поражений).

«Вараждин» будет выступать во втором раунде квалификации Лиги конференций. Хорватская команда сыграет с португальским клубом «Санта-Клара».

Поединок «Заря» – «Вараждин» начнется в 19:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

Ранее сообщалось, что Юрченко был близок к возвращению в «Зарю», но трансфер может сорваться.