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  4. Юрченко был близок к возвращению в Зарю, но трансфер может сорвваться
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 05:59 | Обновлено 17 июля 2025, 06:20
87
0

Юрченко был близок к возвращению в Зарю, но трансфер может сорвваться

По данным источника, президент Зари Евгений Геллер скептически относится к переходу

17 июля 2025, 05:59 | Обновлено 17 июля 2025, 06:20
87
0
Юрченко был близок к возвращению в Зарю, но трансфер может сорвваться
ФК Заря. Владлен Юрченко

Украинский хавбек Владлен Юрченко после ухода из «Металлиста 1925» был близок к возвращению в луганскую «Зарю».

Инициатором этого шага выступал главный тренер команды Виктор Скрипник, который вел разговор с руководством клуба о возможном подписании игрока.

Однако ситуация может измениться. По данным источника, президент «Зари» Евгений Геллер относится скептически к целесообразности трансфера, учитывая потенциальную зарплату игрока.

Основная причина – кадровая стабильность в центре поля. «Заря» сохраняет ключевого сербского полузащитника Петра Мичина, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Кроме того, вскоре ожидается официальное объявление об аренде полузащитника Романа Саленко из «Динамо», который произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.

Если возвращение Юрченко в «Зарю» не состоится, главными претендентами на его подписание остаются «Буковина» и «Черноморец» – оба клуба Первой лиги активно заинтересованы в игроке. Контракт Владлена все еще формально принадлежит «Металлисту 1925».

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Владлен Юрченко трансферы Заря Луганск Виктор Скрипник Металлист 1925 трансферы УПЛ Евгений Геллер Петар Мичин Роман Саленко Буковина Черновцы Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Telegram
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