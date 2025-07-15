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  4. Заря достигла принципиального соглашения о трансфере с известным хавбеком
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 07:51 | Обновлено 15 июля 2025, 09:08
988
0

Заря достигла принципиального соглашения о трансфере с известным хавбеком

Владлен Юрченко согласился на понижение зарплаты ради трансфера

15 июля 2025, 07:51 | Обновлено 15 июля 2025, 09:08
988
0
Заря достигла принципиального соглашения о трансфере с известным хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Владлен Юрченко

Луганська «Зоря» може найближчим часом підписати добре знайомого клубу футболіста. Між керівництвом команди та 31-річним півзахисником Владленом Юрченком досягнуто принципової згоди щодо співпраці.

Гравець погодився суттєво знизити рівень своєї заробітної плати заради цього переходу. Це дозволяє «Зорі» підсилити середню ланку команди досвідченим виконавцем.

Юрченко вже виступав за луганський клуб у сезонах 2019/20 та 2020/21. Його добре знає головний тренер Віктор Скрипник, який нещодавно повернувся до «Зорі». Фахівець пам’ятає Юрченка ще з часів роботи в Німеччині, коли тренував «Вердер», а Владлен виступав за леверкузенський «Байєр».

Раніше повідомлялося, що Юрченко не входить у плани нового наставника «Металіста 1925» Младена Бартуловича. Хавбек має варіанти з клубами Першої ліги – «Чорноморцем» та «Буковиною». Однак найбільш реальним варіантом виглядає повернення до луганського клубу.

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Владлен Юрченко трансферы Младен Бартулович Заря Луганск Виктор Скрипник Металлист 1925 трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
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