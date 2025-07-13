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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 02:15 | Обновлено 13 июля 2025, 03:39
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Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зарю

Хитросплетение футбольных судеб в действии

13 июля 2025, 02:15 | Обновлено 13 июля 2025, 03:39
225
0
Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зарю
ФК Заря. Владлен Юрченко

Полузащитник Владлен Юрченко, услугами которого не заинтересован главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович, в ближайшее время может оказаться в другом клубе УПЛ.

По информации из источников Sport.ua, речь идет о луганской «Зоре», которая сейчас находится на тренировочных сборах в Словении.

В свое время опытный футболист уже выступал в этом клубе, проведя в нем два сезона – 2019/20 и 2020/21. Способности Юрченко были хорошо известны наставнику «Зари» Виктору Скрипнику, который помнит игрока еще со времен своего тренерства в Германии (Скрипник возглавлял бременский «Вердер», а Юрченко играл в леверкузенском «Байере»).

Нынешним летом Виктор Скрипник вернулся на пост главного тренера луганской команды, перед которой стоит задача снова бороться за высокие места с перспективой играть в еврокубках. В этом смысле 31-летний Юрченко рассматривается как приемлемая кандидатура.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры этого игрока есть также перволиговые одесский «Черноморец» и черновицкая «Буковина». Однако какой из этих клубов он выберет, станет известно в ближайшее время.

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Металлист 1925 Заря Луганск Владлен Юрченко инсайд трансферы трансферы УПЛ Младен Бартулович Виктор Скрипник
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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