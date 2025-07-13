Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зарю

Полузащитник Владлен Юрченко, услугами которого не заинтересован главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович, в ближайшее время может оказаться в другом клубе УПЛ.

По информации из источников Sport.ua, речь идет о луганской «Зоре», которая сейчас находится на тренировочных сборах в Словении.

В свое время опытный футболист уже выступал в этом клубе, проведя в нем два сезона – 2019/20 и 2020/21. Способности Юрченко были хорошо известны наставнику «Зари» Виктору Скрипнику, который помнит игрока еще со времен своего тренерства в Германии (Скрипник возглавлял бременский «Вердер», а Юрченко играл в леверкузенском «Байере»).

Нынешним летом Виктор Скрипник вернулся на пост главного тренера луганской команды, перед которой стоит задача снова бороться за высокие места с перспективой играть в еврокубках. В этом смысле 31-летний Юрченко рассматривается как приемлемая кандидатура.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры этого игрока есть также перволиговые одесский «Черноморец» и черновицкая «Буковина». Однако какой из этих клубов он выберет, станет известно в ближайшее время.