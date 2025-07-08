Металлист 1925 начинает чистку состава. Уходят экс-игроки сборной Украины
Юрченко и Кравец не нужны Бартуловичу
Металлист 1925 по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу.
Сообщается, что расположение команды уже покинули два известных игрока – защитник Василий Кравец и полузащитник Владлен Юрченко. Последний был одним из лидеров в минувшем сезоне и помог команде вернуться в УПЛ.
У Юрченко и Кравца в активе есть вызовы в национальную сборную Украины. При этом у обоих контракты истекают в 2026 году.
Харьковский клуб летом серьезно обновился, подписав Ивана Калюжного, Александра Мартынюка, Дениса Антюха, Артема Шабанова, Илью Крупского и других.
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