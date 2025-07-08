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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 20:40 | Обновлено 08 июля 2025, 20:45
864
0

Металлист 1925 начинает чистку состава. Уходят экс-игроки сборной Украины

Юрченко и Кравец не нужны Бартуловичу

08 июля 2025, 20:40 | Обновлено 08 июля 2025, 20:45
864
0
Металлист 1925 начинает чистку состава. Уходят экс-игроки сборной Украины
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Металлист 1925 по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу.

Сообщается, что расположение команды уже покинули два известных игрока – защитник Василий Кравец и полузащитник Владлен Юрченко. Последний был одним из лидеров в минувшем сезоне и помог команде вернуться в УПЛ.

У Юрченко и Кравца в активе есть вызовы в национальную сборную Украины. При этом у обоих контракты истекают в 2026 году.

Харьковский клуб летом серьезно обновился, подписав Ивана Калюжного, Александра Мартынюка, Дениса Антюха, Артема Шабанова, Илью Крупского и других.

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Металлист 1925 Владлен Юрченко Василий Кравец трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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