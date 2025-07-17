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Товарищеские матчи
Заря
17.07.2025 19:00 - : -
Вараждин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 08:29 | Обновлено 17 июля 2025, 08:31
53
0

Заря Луганск – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

17 июля 2025, 08:29 | Обновлено 17 июля 2025, 08:31
53
0
Заря Луганск – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

17 июля в 19:00 встречаются Заря Луганск и хорватская команда Вараждин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Вараждин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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