Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

17 июля в 19:00 встречаются Заря Луганск и хорватская команда Вараждин.

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Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча