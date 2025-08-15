Украина. Премьер лига15 августа 2025, 11:55 |
1221
2
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера
Неманья Анджушич подписал контракт с луганским клубом
15 августа 2025, 11:55 |
1221
2
Луганская «Заря» официально объявила о подписании боснийского атакующего полузащитника Неманью Анджушича.
Условия перехода и сотрудничества с 28-летним футболистом не сообщаются.
Наибольшее количество матчей Анджушич отыграл за боснийские «Сараево» (64 игры, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач) и ФК «Вележ» Мостар (102 матча, 22 гола и 12 передач).
В свое время вызывался в сборные Боснии и Герцеговины – U-18, U-19 и U-21.
Последним клубом Неманьи был «Радник» – 5 голов и 2 передачи в 15 играх.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 26
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 13
Александр – о Дональде Трампе
Футбол | 15.08.2025, 11:40
Футбол | 14.08.2025, 21:18
Футбол | 15.08.2025, 10:50
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Всі клуби УПЛ підписують новачків крім Динамо.
Це мабуть фейк адже, як відомо, легіонери в чемпіонат України не підуть
Популярные новости
14.08.2025, 08:11 4
14.08.2025, 23:12 2
14.08.2025, 18:45 5
13.08.2025, 20:51 9
14.08.2025, 06:45 1
14.08.2025, 07:17 21
13.08.2025, 23:15 3