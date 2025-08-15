ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера

Луганская «Заря» официально объявила о подписании боснийского атакующего полузащитника Неманью Анджушича.

Условия перехода и сотрудничества с 28-летним футболистом не сообщаются.

Наибольшее количество матчей Анджушич отыграл за боснийские «Сараево» (64 игры, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач) и ФК «Вележ» Мостар (102 матча, 22 гола и 12 передач).

В свое время вызывался в сборные Боснии и Герцеговины – U-18, U-19 и U-21.

Последним клубом Неманьи был «Радник» – 5 голов и 2 передачи в 15 играх.