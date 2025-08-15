Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 11:55
1221
2

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера

Неманья Анджушич подписал контракт с луганским клубом

15 августа 2025, 11:55 |
1221
2
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного легионера
ФК Заря. Неманья Анджушич

Луганская «Заря» официально объявила о подписании боснийского атакующего полузащитника Неманью Анджушича.

Условия перехода и сотрудничества с 28-летним футболистом не сообщаются.

Наибольшее количество матчей Анджушич отыграл за боснийские «Сараево» (64 игры, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач) и ФК «Вележ» Мостар (102 матча, 22 гола и 12 передач).

В свое время вызывался в сборные Боснии и Герцеговины – U-18, U-19 и U-21.

Последним клубом Неманьи был «Радник» – 5 голов и 2 передачи в 15 играх.

Заря Луганск чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Всі клуби УПЛ підписують новачків крім Динамо.
Ответить
+2
New Zealander
Це мабуть фейк адже, як відомо, легіонери в чемпіонат України не підуть
Ответить
0
