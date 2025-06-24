Лидер Кривбасса покинул Украину и подписал контракт с иностранным клубом

Центральный полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко покинул Премьер-лигу и подписал контракт с иностранным клубом.

Представитель чемпионата Казахстана – футбольный клуб «Ордабасы» – объявил о сотрудничестве с 27-летним украинским футболистом. Детали соглашения не сообщаются, но известно, что Юрий покинул криворожский коллектив на правах свободного агента.

Вакулко играл в «Кривбассе» с июля 2023 года – провел 46 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Полузащитник имеет опыт выступлений за «Днепр» и киевский «Арсенал», также играл в чемпионатах Сербии и Латвии.

На данный момент «Ордабасы» набрал 19 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Стоит отметить, что новый клуб Вакулко в июле начнет свой путь в Лиге конференций – в первом раунде турнира сыграют против «Торпедо Кутаиси» (10 и 17 июля).