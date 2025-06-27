ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского центрального защитника «Александрии» Артема Шабанова.

Отмечается, что 33-летний футболист заключил с новичком УПЛ контракт, который будет рассчитан на весь следующий сезон. Также в соглашении есть опция продления еще на 1 год.

Центрбек будет выступать за харьковчан под 31-м номером.

В сезоне 2024/25 Артем Шабанов провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 250 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» объявил заявку на сборы в Австрии.