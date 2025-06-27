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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 13:36 |
1234
3

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины

Артем Шабанов покинул «Александрию»

27 июня 2025, 13:36 |
1234
3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины
ФК Металлист 1925. Артем Шабанов

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского центрального защитника «Александрии» Артема Шабанова.

Отмечается, что 33-летний футболист заключил с новичком УПЛ контракт, который будет рассчитан на весь следующий сезон. Также в соглашении есть опция продления еще на 1 год.

Центрбек будет выступать за харьковчан под 31-м номером.

В сезоне 2024/25 Артем Шабанов провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 250 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» объявил заявку на сборы в Австрии.

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трансферы Александрия Артем Шабанов Металлист 1925 трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 3
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SosokDayany
Київський мужик покаже харків'янам,що таке справжній характер .
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+1
DK2025
Процесс убийства Сашки продолжается. Я представляю, как закончатся матчи Сашки в ЛК...
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0
Andromed
дуже непогану банду збирають у Харокові, подивимось що зможуть показати в новому сезоні
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0
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