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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 14:15 |
870
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала

Анте Бекавач подписал с криворожским клубом 3-летний контракт

03 июля 2025, 14:15 |
870
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала
ФК Кривбасс. Анте Бекавач

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании хорватского футболиста боснийского «Посушья» Анте Бекавича.

Отмечается, что 23-летний универсал, который может играть на позиции левого защитника и в центре поля, подписал с клубом контракт на 3 следующих сезона.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь 30 июня 2025 года истек срок действия контракта Анте с его предыдущим клубом.

Бекавач является воспитанником хорватских «Адриатика» и «Хайдука». В прошлом сезоне на его счету 21 матч (3 ассиста) за боснийский «Посуш'е», который выступает в местной Премьер-лиге. Был футболистом основного состава команды.

Ранее «Кривбасс» арендовал вингера Хосе Флореса.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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Дядько з села хильнувший трохи горілочки
це діло надо отмітить а шоб потом не було посуш'я хильньом росольчіка
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