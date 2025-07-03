ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала
Анте Бекавач подписал с криворожским клубом 3-летний контракт
Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании хорватского футболиста боснийского «Посушья» Анте Бекавича.
Отмечается, что 23-летний универсал, который может играть на позиции левого защитника и в центре поля, подписал с клубом контракт на 3 следующих сезона.
Переход состоялся на правах свободного агента, ведь 30 июня 2025 года истек срок действия контракта Анте с его предыдущим клубом.
Бекавач является воспитанником хорватских «Адриатика» и «Хайдука». В прошлом сезоне на его счету 21 матч (3 ассиста) за боснийский «Посуш'е», который выступает в местной Премьер-лиге. Был футболистом основного состава команды.
Ранее «Кривбасс» арендовал вингера Хосе Флореса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Бобби Мура
Автокатастрофа произошла из-за лопнувшей шины