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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:54 | Обновлено 30 июня 2025, 11:22
1038
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал первого летнего новичка

Владислав Шаповал стал игроком «Кудровки»

30 июня 2025, 09:54 | Обновлено 30 июня 2025, 11:22
1038
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал первого летнего новичка
ФК Левый Берег. Владислав Шаповал

«Кудровка» официально объявила о первом трансфере в летнее межсезонье. Дебютант Украинской Премьер-лиги подписал украинского защитника Владислава Шаповала

«Добро пожаловать в ФК «Кудровка», Владислав! Желаем успехов и ярких побед вместе с нами! 💪🔥», – говорится в сообщении.

Свою профессиональную карьеру Владислав начал в «Волыне», после чего защищал цвета таких клубов, как «Днепр-1», «Агробизнес», «Черноморец», «Полесье» и «Левый берег».

Ранее сообщалось, что президент украинской команды запланировал дебют в Премьер-лиге в 41 год.

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Владислав Шаповал Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
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