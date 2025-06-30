ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал первого летнего новичка
Владислав Шаповал стал игроком «Кудровки»
«Кудровка» официально объявила о первом трансфере в летнее межсезонье. Дебютант Украинской Премьер-лиги подписал украинского защитника Владислава Шаповала
«Добро пожаловать в ФК «Кудровка», Владислав! Желаем успехов и ярких побед вместе с нами! 💪🔥», – говорится в сообщении.
Свою профессиональную карьеру Владислав начал в «Волыне», после чего защищал цвета таких клубов, как «Днепр-1», «Агробизнес», «Черноморец», «Полесье» и «Левый берег».
Ранее сообщалось, что президент украинской команды запланировал дебют в Премьер-лиге в 41 год.
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