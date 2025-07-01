ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра
Тимофей Сухарь не смог закрепиться в команде
Украинский клуб, «Колос» Ковалевка, официально попрощался с 26-летним фланговым защитником Тимофеем Сухарем.
По информации клуба, у футболиста завершился срок действия контракта и стороны решили не продолжать сотрудничество.
«Спасибо Тимофею за сотрудничество и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба «Колоса».
Сухарь на правах свободного агента в марте этого года присоединился к «Колосу». За этот короткий промежуток времени Тимофей сыграл всего два матча.
Интересно, что защитник является воспитанником «Днепра», за который не успел дебютировать.
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