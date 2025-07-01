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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 10:31 | Обновлено 01 июля 2025, 10:33
468
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра

Тимофей Сухарь не смог закрепиться в команде

01 июля 2025, 10:31 | Обновлено 01 июля 2025, 10:33
468
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос сообщил об уходе воспитанника Днепра
ФК Колос. Тимофей Сухарь

Украинский клуб, «Колос» Ковалевка, официально попрощался с 26-летним фланговым защитником Тимофеем Сухарем.

По информации клуба, у футболиста завершился срок действия контракта и стороны решили не продолжать сотрудничество.

«Спасибо Тимофею за сотрудничество и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала пресс-служба «Колоса».

Сухарь на правах свободного агента в марте этого года присоединился к «Колосу». За этот короткий промежуток времени Тимофей сыграл всего два матча.

Интересно, что защитник является воспитанником «Днепра», за который не успел дебютировать.

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Тимофей Сухарь Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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