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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 08:22 |
592
0

Идут переговоры. Шесть футболистов помогут Ворскле вернуться в Премьер-лигу

В клубе останутся Пердута, Скляр, Нестеренко, Челядин, Мякушко и Кулач

01 июля 2025, 08:22 |
592
0
Идут переговоры. Шесть футболистов помогут Ворскле вернуться в Премьер-лигу
ФК Ворскла Полтава

Шесть футболистов полтавской «Ворсклы» ведут переговоры о продлении сотрудничества и новых контрактах после вылета команды в Первую лигу.

Защитник Игорь Пердута, полузащитники Артем Челядин, Александр Скляр, Иван Нестеренко, вингер Сергея Мякушко и форвард Владислав Кулач намерены остаться в полтавском коллективе и как можно быстрее вернуться в элитный дивизион.

По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о новых долгосрочных соглашениях. Ожидается, что кроме опытных футболистов, «Ворскла» усилит состав талантливыми и перспективными воспитанниками академии.

Кроме того, клуб намерен погасить старые долги, чтобы иметь возможность и финансы подписать новые контракты с игроками.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.

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Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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