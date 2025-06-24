Украина. Первая лига24 июня 2025, 16:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
В Первой лиге с командой будет работать Любенович
24 июня 2025, 16:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:08
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Клуб Первой лиги Ворскла объявил о подписании контракта с новым тренером. Договор с Желько Любеновичем и его штабом рассчитан на один сезон.
Ранее сообщалось, что перед командой после вылета из УПЛ будет сразу стоять задача возвращения в элитный дивизион. Помогать Любеновичу будут Никола Игнятиевич, Валерий Куценко и Дмитрий Стойко.
Любенович в Украине известен по выступлениям в составах Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари. Успел потренировать юношескую команду Зари и Минай.
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Комментарии 2
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З таким тренером з таким складом ,а головне з бовдурами аля Лисенко і Ко яких за цей провал повинні бли викинути сраною мітлою з команди за те що просрали кошти клубу і довели клуб до ручки,про повернення це вже на довго
а Маркоски?
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