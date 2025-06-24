ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером

Клуб Первой лиги Ворскла объявил о подписании контракта с новым тренером. Договор с Желько Любеновичем и его штабом рассчитан на один сезон.

Ранее сообщалось, что перед командой после вылета из УПЛ будет сразу стоять задача возвращения в элитный дивизион. Помогать Любеновичу будут Никола Игнятиевич, Валерий Куценко и Дмитрий Стойко.

Любенович в Украине известен по выступлениям в составах Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари. Успел потренировать юношескую команду Зари и Минай.