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Украина. Первая лига
24 июня 2025, 16:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:08
2308
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером

В Первой лиге с командой будет работать Любенович

24 июня 2025, 16:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:08
2308
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
ФК Ворскла. Желько Любенович

Клуб Первой лиги Ворскла объявил о подписании контракта с новым тренером. Договор с Желько Любеновичем и его штабом рассчитан на один сезон.

Ранее сообщалось, что перед командой после вылета из УПЛ будет сразу стоять задача возвращения в элитный дивизион. Помогать Любеновичу будут Никола Игнятиевич, Валерий Куценко и Дмитрий Стойко.

Любенович в Украине известен по выступлениям в составах Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари. Успел потренировать юношескую команду Зари и Минай.

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Ворскла Полтава Желько Любенович Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 2
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BekXan
З таким тренером з таким складом ,а головне з бовдурами аля Лисенко і Ко яких за цей провал повинні бли викинути сраною мітлою з команди за те що просрали кошти клубу і довели клуб до ручки,про повернення це вже на довго
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+2
Gargantua81
а Маркоски?
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0
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