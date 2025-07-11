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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника в Первую лигу Украины
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 09:11 |
464
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника в Первую лигу Украины

Роман Ковалюк покинул расположение клуба из Ровно

11 июля 2025, 09:11 |
464
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника в Первую лигу Украины
НК Верес. Роман Ковалюк

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе 19-летнего полузащитника Романа Ковалюка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Роман покинул расположение ровенских «волков» на правах свободного агента. Игровую карьеру футболист продолжит в составе «Феникса», выступающего в Первой Лиге Украины.

В составе юношеской команды «красно-черных» футболист провел три сезона, сыграв в 58 поединках и забив 7 мячей. Также Роман Ковалюк 6 раз выходил на поле в составе первой команды «Верес».

Ранее сообщалось, что вингер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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