ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника в Первую лигу Украины

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе 19-летнего полузащитника Романа Ковалюка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Роман покинул расположение ровенских «волков» на правах свободного агента. Игровую карьеру футболист продолжит в составе «Феникса», выступающего в Первой Лиге Украины.

В составе юношеской команды «красно-черных» футболист провел три сезона, сыграв в 58 поединках и забив 7 мячей. Также Роман Ковалюк 6 раз выходил на поле в составе первой команды «Верес».

Ранее сообщалось, что вингер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский продолжит карьеру в Первой лиге Украины.