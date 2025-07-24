ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал в аренду голкипера. Будет играть в УПЛ
Тимур Пузанков присоединился к «Колосу»
Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании украинского вратаря донецкого «Шахтера» Тимура Пузанкова.
Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Пузанков – воспитанник академии «горняков», выступал за команды «Шахтер» U-17 и «Шахтер» U-19. Имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Вызывался в юношеские сборные Украины – U-16, U-17 и U-19.
За первую команду «Шахтера» Тимур Пузанков не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.
Ранее «Колос» арендовал у «Шахтера» Эдуарда Козика.
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