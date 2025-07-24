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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 12:42 |
1777
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал в аренду голкипера. Будет играть в УПЛ

Тимур Пузанков присоединился к «Колосу»

24 июля 2025, 12:42 |
1777
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал в аренду голкипера. Будет играть в УПЛ
ФК Колос. Тимур Пузанков

Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании украинского вратаря донецкого «Шахтера» Тимура Пузанкова.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Пузанков – воспитанник академии «горняков», выступал за команды «Шахтер» U-17 и «Шахтер» U-19. Имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Вызывался в юношеские сборные Украины – U-16, U-17 и U-19.

За первую команду «Шахтера» Тимур Пузанков не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее «Колос» арендовал у «Шахтера» Эдуарда Козика.

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Тимур Пузанков Шахтер Донецк Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Колос Ковалевка
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