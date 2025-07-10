ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал сразу 6 футболистов. Есть воспитанник Динамо

«Полтава» подписала сразу 6 футболистов. Об этом сообщил сайт украинского клуба.

Состав новичка Украинской Премьер-лиги усилят следующие игроки:

Никита Минчев (Вратарь, предыдущий клуб – «Агробизнес»)

Даниил Ермолов (Вратарь, предыдущий клуб – «Ворскла»)

Алексей Хахлев (Полузащитник, предыдущий клуб – «Заря»)

Олег Веремиенко (Защитник, предыдущий клуб – «Подолье»)

Никита Кононов (Защитник, предыдущий клуб – ЮКСА)

Артем Онищенко (Полузащитник, предыдущий клуб – «Олимпия» Савинцы)

Сроки соглашения между клубом и футболистами не разглашаются.

Алексей Хахлев является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины.