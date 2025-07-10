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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 22:07 |
2404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал сразу 6 футболистов. Есть воспитанник Динамо

«Полтава» готовится к предстоящему сезону Украинской Премьер-лиги

10 июля 2025, 22:07 |
2404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал сразу 6 футболистов. Есть воспитанник Динамо
СК Полтава

«Полтава» подписала сразу 6 футболистов. Об этом сообщил сайт украинского клуба.

Состав новичка Украинской Премьер-лиги усилят следующие игроки:

  • Никита Минчев (Вратарь, предыдущий клуб – «Агробизнес»)
  • Даниил Ермолов (Вратарь, предыдущий клуб – «Ворскла»)
  • Алексей Хахлев (Полузащитник, предыдущий клуб – «Заря»)
  • Олег Веремиенко (Защитник, предыдущий клуб – «Подолье»)
  • Никита Кононов (Защитник, предыдущий клуб – ЮКСА)
  • Артем Онищенко (Полузащитник, предыдущий клуб – «Олимпия» Савинцы)

Сроки соглашения между клубом и футболистами не разглашаются.

Алексей Хахлев является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины.

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Даниил Кирияка Источник: СК Полтава
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