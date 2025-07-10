Украина. Премьер лига10 июля 2025, 22:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал сразу 6 футболистов. Есть воспитанник Динамо
«Полтава» готовится к предстоящему сезону Украинской Премьер-лиги
10 июля 2025, 22:07 |
2404
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«Полтава» подписала сразу 6 футболистов. Об этом сообщил сайт украинского клуба.
Состав новичка Украинской Премьер-лиги усилят следующие игроки:
- Никита Минчев (Вратарь, предыдущий клуб – «Агробизнес»)
- Даниил Ермолов (Вратарь, предыдущий клуб – «Ворскла»)
- Алексей Хахлев (Полузащитник, предыдущий клуб – «Заря»)
- Олег Веремиенко (Защитник, предыдущий клуб – «Подолье»)
- Никита Кононов (Защитник, предыдущий клуб – ЮКСА)
- Артем Онищенко (Полузащитник, предыдущий клуб – «Олимпия» Савинцы)
Сроки соглашения между клубом и футболистами не разглашаются.
Алексей Хахлев является воспитанником киевского «Динамо».
Ранее сообщалось о том, что дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины.
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