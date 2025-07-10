Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины

«Полтава» усилила атакующее звено команды, подписав бывшего игрока сборной Украины (U-20) Алексея Хахлева. Об этом пишет FootBoom.

Последние два сезона он провел в Заре, сыграв 25 матчей, но не отличился результативными действиями. Детали контракта остаются неразглашенными. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Алексей Хахлев – воспитанник киевского «Динамо». Полузащитник был в составе сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира в 2019 году, но в дальнейшем его клубная карьера сложилась посредственно.

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