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  4. Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 07:16 |
787
0

Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины

Алексей Хахлев продолжит карьеру в Полтаве

10 июля 2025, 07:16 |
787
0
Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины
ФК Карпаты. Алексей Хахлев

«Полтава» усилила атакующее звено команды, подписав бывшего игрока сборной Украины (U-20) Алексея Хахлева. Об этом пишет FootBoom.

Последние два сезона он провел в Заре, сыграв 25 матчей, но не отличился результативными действиями. Детали контракта остаются неразглашенными. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Алексей Хахлев – воспитанник киевского «Динамо». Полузащитник был в составе сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира в 2019 году, но в дальнейшем его клубная карьера сложилась посредственно.

Ранее сообщалось, что новичок УПЛ отпустил четырех игроков

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Алексей Хахлев Полтава трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
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