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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал еще четырех игроков перед стартом чемпионата
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 12:39 | Обновлено 31 июля 2025, 13:07
1093
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал еще четырех игроков перед стартом чемпионата

Бакус, Тлумак, Лепский и Подоляк стали новичками «фиолетовых»

31 июля 2025, 12:39 | Обновлено 31 июля 2025, 13:07
1093
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал еще четырех игроков перед стартом чемпионата
ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании четырех новичков, три из которых значительно усилят команду U-19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, новичками фиолетовых стали: голкипер Маркиян Бакус (19 лет), полузащитник Максим Тлумак (17 лет), полузащитник Орест Лепский (19 лет) и Марк Подоляк (21 год).

«Поздравляем новичков в нашей футбольной семье и желаем им прогресса вместе с ЛНЗ», – говорится в сообщении.

Явный аутсайдер минувшего чемпионата U-19 почти полностью сменит состав юношеской команды, значительно усилив каждую позицию. Руководство «фиолетовых» увеличит финансирование команды U-19.

Минимальная задача – попадание в топ-7 следующего розыгрыша, именно под эту амбициозную цель был приглашен Виталий Шумский на должность главного тренера юношеской команды ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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