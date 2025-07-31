ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал еще четырех игроков перед стартом чемпионата

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании четырех новичков, три из которых значительно усилят команду U-19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, новичками фиолетовых стали: голкипер Маркиян Бакус (19 лет), полузащитник Максим Тлумак (17 лет), полузащитник Орест Лепский (19 лет) и Марк Подоляк (21 год).

«Поздравляем новичков в нашей футбольной семье и желаем им прогресса вместе с ЛНЗ», – говорится в сообщении.

Явный аутсайдер минувшего чемпионата U-19 почти полностью сменит состав юношеской команды, значительно усилив каждую позицию. Руководство «фиолетовых» увеличит финансирование команды U-19.

Минимальная задача – попадание в топ-7 следующего розыгрыша, именно под эту амбициозную цель был приглашен Виталий Шумский на должность главного тренера юношеской команды ЛНЗ.