Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь вышла из отпуска: группа новичков, с опытом в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 12:38 | Обновлено 29 июня 2025, 13:46
522
0

Оболонь вышла из отпуска: группа новичков, с опытом в УПЛ

Первый спарринг у «пивоваров» – пятого июля

29 июня 2025, 12:38 | Обновлено 29 июня 2025, 13:46
522
0
Оболонь вышла из отпуска: группа новичков, с опытом в УПЛ
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» после детального медосмотра 28 июня начали подготовку к новому сезону.

По имеющейся информации в расположении «пивоваров» находится группа потенциальных новичков. Самый известный среди них – 29-летний защитник Евгений Шевченко, проведший 24 матча в УПЛ за «Верес», став автором одного забитого мяча. Кстати, с 2015 по 2020 годы он уже выступал за киевлян, только тогда команда называлась «Оболонь-Бровар».

Новый главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко хочет как можно скорее определиться с новобранцами и надеется, что уже первый спарринг – с ЛНЗ 5 июля покажет кто чего стоит.

Ранее мы сообщали, что экс-наставник ЛНЗ трудоустроился в «Оболони».

По теме:
Александрия рискует потерять лидера. Легионер поставил ультиматум клубу
Иван ФЕДЫК: «Команда хорошо начала подготовку к новому сезону»
Лидер Вереса рассказал о победном спарринге с Нивой
учебно-тренировочные сборы Александр Антоненко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу инсайд Евгений Шевченко (футболист)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Волейбол | 28 июня 2025, 21:30 20
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу

Украинки не оставили никаких шансов соперницам после обидного поражения на групповом этапе

ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
Футбол | 29 июня 2025, 08:42 3
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины

Максим Тлумак подписал контракт с «фиолетовыми»

Экс-игрок сборной Украины: «Я не ел и не спал. Мне было больно»
Футбол | 29.06.2025, 12:28
Экс-игрок сборной Украины: «Я не ел и не спал. Мне было больно»
Экс-игрок сборной Украины: «Я не ел и не спал. Мне было больно»
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Футбол | 28.06.2025, 22:33
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Футбол | 29.06.2025, 00:55
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
27.06.2025, 11:54 4
Футбол
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
28.06.2025, 02:15
Снукер
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 8
Футбол
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
27.06.2025, 20:02 4
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 3
Бокс
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
27.06.2025, 09:00 1
Война
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем