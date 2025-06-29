Оболонь вышла из отпуска: группа новичков, с опытом в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» после детального медосмотра 28 июня начали подготовку к новому сезону.

По имеющейся информации в расположении «пивоваров» находится группа потенциальных новичков. Самый известный среди них – 29-летний защитник Евгений Шевченко, проведший 24 матча в УПЛ за «Верес», став автором одного забитого мяча. Кстати, с 2015 по 2020 годы он уже выступал за киевлян, только тогда команда называлась «Оболонь-Бровар».

Новый главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко хочет как можно скорее определиться с новобранцами и надеется, что уже первый спарринг – с ЛНЗ 5 июля покажет кто чего стоит.

Ранее мы сообщали, что экс-наставник ЛНЗ трудоустроился в «Оболони».