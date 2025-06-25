Украина. Премьер лига25 июня 2025, 17:21 | Обновлено 25 июня 2025, 17:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока
Клемент Фердинад Икенна вернулся в болгарский «Левски»
25 июня 2025, 17:21 | Обновлено 25 июня 2025, 17:24
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Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе арендованного игрока Клемента Фердинанда Икенна. Футболист вернется в болгарский клуб «Левски» София.
По информации пресс-службы украинского клуба, в договоре футболиста была прописана опция выкупа контракта Клемента, однако «Кривбасс» отказался от идеи трансфера.
Икенна перешел к представителю УПЛ зимой 2025 года. На счету легионера семь сыгранных матчей, в которых полузащитник не отметился результативным действием.
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ну рішення правильне, він за цей період не зміг нічим запам'ятатися
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