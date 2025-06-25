ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе арендованного игрока Клемента Фердинанда Икенна. Футболист вернется в болгарский клуб «Левски» София.

По информации пресс-службы украинского клуба, в договоре футболиста была прописана опция выкупа контракта Клемента, однако «Кривбасс» отказался от идеи трансфера.

Икенна перешел к представителю УПЛ зимой 2025 года. На счету легионера семь сыгранных матчей, в которых полузащитник не отметился результативным действием.