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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 17:21 | Обновлено 25 июня 2025, 17:24
773
1

ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока

Клемент Фердинад Икенна вернулся в болгарский «Левски»

25 июня 2025, 17:21 | Обновлено 25 июня 2025, 17:24
773
1
ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока
ФК Кривбасс. Клемент Фердинанд Икенна

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе арендованного игрока Клемента Фердинанда Икенна. Футболист вернется в болгарский клуб «Левски» София.

По информации пресс-службы украинского клуба, в договоре футболиста была прописана опция выкупа контракта Клемента, однако «Кривбасс» отказался от идеи трансфера.

Икенна перешел к представителю УПЛ зимой 2025 года. На счету легионера семь сыгранных матчей, в которых полузащитник не отметился результативным действием.

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Кривбасс Кривой Рог Клемент Фердинанд Икенна чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Левски София
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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Andromed
ну рішення правильне, він за цей період не зміг нічим запам'ятатися
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