ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку
Львовские «Карпаты» начали подготовку к сезону
Во вторник, 24 июня, футболисты львовских «Карпат» вернулись из отпуска и встретились на клубной базе.
Коллектив начал учебно-тренировочный сбор перед стартом сезона в Украинской Премьер-лиге.
«Карпаты» запланировали два контрольных поединка на ближайшее время: 1 июля игра против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля матч с «Агробизнесом» (Первая лига).
Напомним, что львовский клуб остался без еврокубков, поскольку команда финишировала на шестой позиции (46 баллов).
ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов
Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне