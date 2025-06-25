Во вторник, 24 июня, футболисты львовских «Карпат» вернулись из отпуска и встретились на клубной базе.

Коллектив начал учебно-тренировочный сбор перед стартом сезона в Украинской Премьер-лиге.

«Карпаты» запланировали два контрольных поединка на ближайшее время: 1 июля игра против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля матч с «Агробизнесом» (Первая лига).

Напомним, что львовский клуб остался без еврокубков, поскольку команда финишировала на шестой позиции (46 баллов).

ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку