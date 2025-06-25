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  4. ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 16:46 | Обновлено 25 июня 2025, 16:51
105
0

ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку

Львовские «Карпаты» начали подготовку к сезону

25 июня 2025, 16:46 | Обновлено 25 июня 2025, 16:51
105
0
ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку
ФК Карпаты

Во вторник, 24 июня, футболисты львовских «Карпат» вернулись из отпуска и встретились на клубной базе.

Коллектив начал учебно-тренировочный сбор перед стартом сезона в Украинской Премьер-лиге.

«Карпаты» запланировали два контрольных поединка на ближайшее время: 1 июля игра против «Куликов-Белки» (Вторая лига), далее – 5 июля матч с «Агробизнесом» (Первая лига).

Напомним, что львовский клуб остался без еврокубков, поскольку команда финишировала на шестой позиции (46 баллов).

ФОТО. Вернулись из отпуска. Клуб УПЛ провел первую тренировку

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига фото
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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