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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 15:31 | Обновлено 25 июня 2025, 16:19
920
0

Клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в Эпицентр

Александр Бандура покинул ФК ЮКСА

25 июня 2025, 15:31 | Обновлено 25 июня 2025, 16:19
920
0
Клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в Эпицентр
ФК ЮКСА. Александр Бандура

ФК ЮКСА официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей. Александр Бандура работал в клубе с января 2025 года.

ЮКСА стала для известного голкипера первым тренерским опытом. Во время карьеры игрока Александр Бандура выступал за «Таврию», донецкий «Металлург», «Сталь» (К), «Верес», «Львов», «Рух», «Минай» и «Диназ».

«Александр Викторович, благодарим вас и желаем профессионального роста и успехов в работе!»– написала пресс-служба ФК ЮКСА.

Прошлый сезон ЮКСА завершила на восьмом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 27 очков. От зоны переходных матчей за выход в УПЛ ЮКСА отстала на семь баллов.

По инсайдерской информации Александр Бандура может присоединиться к «Эпицентру». Команда Сергея Нагорняка проведет дебютный сезон в УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов.

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Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
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