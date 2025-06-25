Клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в Эпицентр

ФК ЮКСА официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей. Александр Бандура работал в клубе с января 2025 года.

ЮКСА стала для известного голкипера первым тренерским опытом. Во время карьеры игрока Александр Бандура выступал за «Таврию», донецкий «Металлург», «Сталь» (К), «Верес», «Львов», «Рух», «Минай» и «Диназ».

«Александр Викторович, благодарим вас и желаем профессионального роста и успехов в работе!»– написала пресс-служба ФК ЮКСА.

Прошлый сезон ЮКСА завершила на восьмом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 27 очков. От зоны переходных матчей за выход в УПЛ ЮКСА отстала на семь баллов.

По инсайдерской информации Александр Бандура может присоединиться к «Эпицентру». Команда Сергея Нагорняка проведет дебютный сезон в УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов.