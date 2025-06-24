ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов
Команда будет готовиться к старту сезона в Первой лиге
Команды Первой лиги начинают подготовку к старту чемпионата. Дату начала летних учебно-тренировочных сборов огласила ЮКСА.
Команда выйдет из отпуска 30 июня. Игроки пройдут медосмотр и 1 июля приступят к тренировкам.
Клуб находится в поисках нового главного тренера. Одним из основных претендентов на должность является Андерсон Рибейро. Во время игровой карьеры бразилец был футболистом харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов.
Стороны ведут переговоры. Ожидается, что тренировочный процесс команда начнет под руководством нового тренера.
Прошлый сезон ЮКСА завершила на восьмом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 27 очков. От зоны переходных матчей ЮКСА отстала на семь баллов.
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