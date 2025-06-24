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Украина. Первая лига
24 июня 2025, 17:29 | Обновлено 24 июня 2025, 17:30
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ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов

Команда будет готовиться к старту сезона в Первой лиге

24 июня 2025, 17:29 | Обновлено 24 июня 2025, 17:30
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0
ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов
ФК ЮКСА

Команды Первой лиги начинают подготовку к старту чемпионата. Дату начала летних учебно-тренировочных сборов огласила ЮКСА.

Команда выйдет из отпуска 30 июня. Игроки пройдут медосмотр и 1 июля приступят к тренировкам.

Клуб находится в поисках нового главного тренера. Одним из основных претендентов на должность является Андерсон Рибейро. Во время игровой карьеры бразилец был футболистом харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов.

Стороны ведут переговоры. Ожидается, что тренировочный процесс команда начнет под руководством нового тренера.

Прошлый сезон ЮКСА завершила на восьмом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 27 очков. От зоны переходных матчей ЮКСА отстала на семь баллов.

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Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
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ЮКСА Тарасовка учебно-тренировочные сборы Андерсон Мендес Рибейро Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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