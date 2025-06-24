ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов

Команды Первой лиги начинают подготовку к старту чемпионата. Дату начала летних учебно-тренировочных сборов огласила ЮКСА.

Команда выйдет из отпуска 30 июня. Игроки пройдут медосмотр и 1 июля приступят к тренировкам.

Клуб находится в поисках нового главного тренера. Одним из основных претендентов на должность является Андерсон Рибейро. Во время игровой карьеры бразилец был футболистом харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов.

Стороны ведут переговоры. Ожидается, что тренировочный процесс команда начнет под руководством нового тренера.

Прошлый сезон ЮКСА завершила на восьмом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 27 очков. От зоны переходных матчей ЮКСА отстала на семь баллов.