Он уже был в Украине. Бразильский тренер может возглавить клуб Первой лиги

Клуб Первой лиги Украины – ЮКСА Тарасовка – продолжает поиски нового главного тренера на сезон 2025/26 и ведет переговоры с иностранным специалистом.

Главным кандидатом на должность нового наставника является Андерсон Рибейро – бывший футболист харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов.

Изначально предполагалось, что бразилец войдет в тренерский штаб ЮКСА и будет исполнять роль ассистента, но теперь претендует на роль главного тренера. По информации источника, стороны близки к соглашению и начала сотрудничества.

Во главе ЮКСА в прошлом сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.

Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте». Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всех матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.