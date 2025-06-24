Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он уже был в Украине. Бразильский тренер может возглавить клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
24 июня 2025, 11:57 |
1218
4

Он уже был в Украине. Бразильский тренер может возглавить клуб Первой лиги

Андерсон Рибейро и ЮКСА ведут переговоры о сотрудничестве

24 июня 2025, 11:57 |
1218
4
Он уже был в Украине. Бразильский тренер может возглавить клуб Первой лиги
Instagram. Андерсон Рибейро

Клуб Первой лиги Украины – ЮКСА Тарасовка – продолжает поиски нового главного тренера на сезон 2025/26 и ведет переговоры с иностранным специалистом.

Главным кандидатом на должность нового наставника является Андерсон Рибейро – бывший футболист харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов.

Изначально предполагалось, что бразилец войдет в тренерский штаб ЮКСА и будет исполнять роль ассистента, но теперь претендует на роль главного тренера. По информации источника, стороны близки к соглашению и начала сотрудничества.

Во главе ЮКСА в прошлом сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.

Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте». Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всех матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера
Аренда окончена. Легионер Колоса возвращается в свой клуб
СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Футбол | 24 июня 2025, 03:07 28
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру

Михаил Мудрик готов к борьбе

ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Футбол | 24 июня 2025, 12:39 0
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ

Парижский клуб хочет усилить состав перед матчами на выбывание

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24.06.2025, 08:51
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Футбол | 24.06.2025, 07:30
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Легенда №10. Футбольный GOAT Лионель Месси празднует день рождения
Футбол | 24.06.2025, 08:35
Легенда №10. Футбольный GOAT Лионель Месси празднует день рождения
Легенда №10. Футбольный GOAT Лионель Месси празднует день рождения
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
заматерел
тощенький был раньше
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Х🅰️рьковский Характер
играл за Харьков и Металлист, значит привил за те годы и харьковский характер! ожидаецца что получицца из него хороший тренер!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
22.06.2025, 11:34
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
23.06.2025, 01:18 4
Бокс
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 21
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем