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Украина. Первая лига
13 июня 2025, 22:02 |
932
0

Бразильский тренер будет работать в клубе Первой лиги Украины

Андерсон Рибейро войдет в тренерский штаб футбольного клуба ЮКСА из Тарасовки

13 июня 2025, 22:02 |
932
0
Бразильский тренер будет работать в клубе Первой лиги Украины
Instagram. Андерсон Рибейро

Бывший футболист харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов Андерсон Рибейро будет работать в тренерском штабе коллектива из Первой лиги.

По информации источника SportArena, специалист войдет в тренерский штаб ФК ЮКСА из Тарасовки. Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте».

Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всех матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

Во главе ЮКСА в нынешнем сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.

ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.

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Николай Титюк Источник: Sportarena
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