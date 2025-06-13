Бразильский тренер будет работать в клубе Первой лиги Украины

Бывший футболист харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов Андерсон Рибейро будет работать в тренерском штабе коллектива из Первой лиги.

По информации источника SportArena, специалист войдет в тренерский штаб ФК ЮКСА из Тарасовки. Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте».

Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всех матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

Во главе ЮКСА в нынешнем сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.

ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.