Бразильский тренер будет работать в клубе Первой лиги Украины
Андерсон Рибейро войдет в тренерский штаб футбольного клуба ЮКСА из Тарасовки
Бывший футболист харьковского «Металлиста», запорожского «Металлурга» и других украинских клубов Андерсон Рибейро будет работать в тренерском штабе коллектива из Первой лиги.
По информации источника SportArena, специалист войдет в тренерский штаб ФК ЮКСА из Тарасовки. Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте».
Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всех матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.
Во главе ЮКСА в нынешнем сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.
ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.
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