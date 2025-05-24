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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 21:47 | Обновлено 24 мая 2025, 22:18
4465
1

Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке

Никита Федотов появился на поле вместо травмированного Никиты Кононова

24 мая 2025, 21:47 | Обновлено 24 мая 2025, 22:18
4465
1
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
ФК ЮКСА. Никита Федотов

24 мая состоялся матч последнего тура Чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и ЮКСА из Тарасовки.

Хозяева одолели соперника со счетом 2:0, но для команд этот матч особого турнирного значения не имел. «Буковина» набрала 30 баллов и заняла седьмое место, а ЮКСА разместилась на восьмой позиции (27 очков).

На 85-й минуте матча правый вингер гостей Никита Кононов получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него в атаку вышел 24-летний голкипер Никита Федотов.

Вратарь восемь минут провел на позиции вингера, но забить гол ему не удалось. Стоит отметить, что Феотов неоднократно играл роль полевого игрока на тренировках, но в официальных матчах всегда стоял в воротах.

ВИДЕО. Голкипер в Первой лиге вышел на замену сыграть в атаке

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Никита Федотов травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Victor673256ua
Весело у Першій лізі. Тут голкіпер вінгера грає. В Кремені 53-річний Медін в запасі. Ясно, що не від хорошого життя(
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