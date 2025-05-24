Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке

24 мая состоялся матч последнего тура Чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и ЮКСА из Тарасовки.

Хозяева одолели соперника со счетом 2:0, но для команд этот матч особого турнирного значения не имел. «Буковина» набрала 30 баллов и заняла седьмое место, а ЮКСА разместилась на восьмой позиции (27 очков).

На 85-й минуте матча правый вингер гостей Никита Кононов получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него в атаку вышел 24-летний голкипер Никита Федотов.

Вратарь восемь минут провел на позиции вингера, но забить гол ему не удалось. Стоит отметить, что Феотов неоднократно играл роль полевого игрока на тренировках, но в официальных матчах всегда стоял в воротах.

ВИДЕО. Голкипер в Первой лиге вышел на замену сыграть в атаке