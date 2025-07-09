ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с футболистом, который не играл более года

Украинский защитник «Колоса» Владислав Емец покидает клуб. Об этом сообщают социальные сети клуба из Ковалевки.

27-летний футболист станет свободным агентом. К «Колосу» он присоединился зимой 2020 года на правах аренды из луганской «Зари», после чего подписал полноценный контракт.

В прошедшем сезоне Владислав не провел ни одного матча. Причиной тому стала травма колена, из-за которой он был вынужден перенести две операции. Последний раз он на поле появлялся 9 мая 2024 года в игре с «Зарей».

Ранее сообщалось о том, что названа сумма, которую «Колос» выторговал за Паулаускаса.