Прибыль не получили. Названа сумма, которую Колос выторговал за Паулаускаса

25-летний центрфорвард «Колоса» и сборной Литвы Гитис Паулаускас сегодня официально был представлен новичком словацкого клуба «Земплин».

С командой из Михаловце Паулаускас подписал трехлетний контракт, однако официально о сумме сделки стороны предпочли не распространяться.

По оперативной информации портала Transfermarkt, «Колос» выручил от продажи литовца 170 тысяч евро. Тем самым, ковалевскому клубу не удалось получить прибыль на этом футболисте, так как приобретали его в начале 2024-го за 200 тысяч евро.

Всего за «Колос» Паулаускас сыграл 22 официальных матча, забил 1 мяч.