ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Паулаускаса в клуб из Словакии

Словацкий клуб «Земплин» Михаловце объявил о трансфере 25-летнего центрфорварда «Колоса» Гитиса Паулаускаса.

Паулаускас, которые последние несколько месяцев на правах аренды отыграл в Грузии за «Динамо» Батуми подписал с новым клубом полноценный контракт сроком до лета 2028 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Паулаускас перешел в «Колос» в начале 2024 года из албанской «Эгнатии» за 200 тысяч евро. В украинской команде провел 22 матча, но сумел отличиться лишь 1 забитым мячом.