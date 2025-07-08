ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Паулаускаса в клуб из Словакии
Литовский форвард продолжит карьеру в «Земплине» Михаловце
Словацкий клуб «Земплин» Михаловце объявил о трансфере 25-летнего центрфорварда «Колоса» Гитиса Паулаускаса.
Паулаускас, которые последние несколько месяцев на правах аренды отыграл в Грузии за «Динамо» Батуми подписал с новым клубом полноценный контракт сроком до лета 2028 года.
Финансовые подробности сделки не разглашаются.
Напомним, Паулаускас перешел в «Колос» в начале 2024 года из албанской «Эгнатии» за 200 тысяч евро. В украинской команде провел 22 матча, но сумел отличиться лишь 1 забитым мячом.
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