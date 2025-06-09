ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о первом трансфере после прихода ван Леувена

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе защитника Владимира Якимца.

Последние 2 сезона Владимир имел серьезные проблемы со здоровьем – заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника, что так и не позволило ему вернуться к полноценному тренировочному процессу в составе «горняков».

Якимец защищал цвета «Кривбасса» с августа 2022 года. За это время он успел провести 19 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Стоит отметить, что уход Владимира Якимца стал первой трансферной новостью «Кривбасса» после назначения на должность главного тренера Патрика ван Леувена.