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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о первом трансфере после прихода ван Леувена
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 19:34 |
2247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о первом трансфере после прихода ван Леувена

Команду покинул Владимир Якимец

09 июня 2025, 19:34 |
2247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о первом трансфере после прихода ван Леувена
ФК Кривбасс. Владимир Якимец

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе защитника Владимира Якимца.

Последние 2 сезона Владимир имел серьезные проблемы со здоровьем – заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника, что так и не позволило ему вернуться к полноценному тренировочному процессу в составе «горняков».

Якимец защищал цвета «Кривбасса» с августа 2022 года. За это время он успел провести 19 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Стоит отметить, что уход Владимира Якимца стал первой трансферной новостью «Кривбасса» после назначения на должность главного тренера Патрика ван Леувена.

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Владимир Якимец Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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