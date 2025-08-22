ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Супрягой. Дебютант УПЛ подписал юного украинца
Андрей Нервуца стал футболистом «Эпицентра»
Дебютант Украинской Премьер-лиги Эпицентр из Каменец-Подольского официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Андреем Нервуцой.
По официальной информации, 17-летний защитник подписал свой первый профессиональный контракт. О сроках соглашения и финансовых аспектах контракта никакой информации нет.
«Футбольный клуб «Эпицентр» рад поздравлять в своей дружной семье Андрея Нервуцу! Желаем профессионального роста, развития и быть надежной защитой клуба из родного Каменец-Подольского», – говорится в сообщении.
Родившийся 24 ноября 2007 года защитник Андрей Нервуца еще не выступал на профессиональном уровне. А вот в любительском футболе защищал честь Каменец-Подольской ДЮСШ-2 в чемпионате Хмельницкой области. А в Кубке Хмельницкой области 2025 отличился одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
