Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» 20 июня вернутся из отпуска и через два дня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону.

Сборы пройдут в Словении, как и в прошлом году. Луганская команда запланировала сыграть 7 контрольных матчей.

Младен Бартулович продолжает исполнять обязанности главного тренера «Зари». В эти дни он отдыхает на родине – в Хорватии.

Пока точно можно сказать, что в других клубах решили продолжить карьеру вратарь Дмитрий Мацапура и полузащитник Денис Антюх, у которых закончился контракт с «Зарей».

Также пока неизвестно, кто из арендованных у «Динамо» игроков останется в «Заре».