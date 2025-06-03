Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 23:05 | Обновлено 03 июня 2025, 23:27
318
0

Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари

Луганская команда будет готовиться к новому сезону в Словении

03 июня 2025, 23:05 | Обновлено 03 июня 2025, 23:27
318
0
Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари
ФК Заря. Младен Бартулович

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» 20 июня вернутся из отпуска и через два дня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону.

Сборы пройдут в Словении, как и в прошлом году. Луганская команда запланировала сыграть 7 контрольных матчей.

Младен Бартулович продолжает исполнять обязанности главного тренера «Зари». В эти дни он отдыхает на родине – в Хорватии.

Пока точно можно сказать, что в других клубах решили продолжить карьеру вратарь Дмитрий Мацапура и полузащитник Денис Антюх, у которых закончился контракт с «Зарей».

Также пока неизвестно, кто из арендованных у «Динамо» игроков останется в «Заре».

По теме:
Трансфер уже близко. Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забарного
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Клуб-новичок УПЛ проявляет интерес к чемпиону мира U-20 из Карпат
Заря Луганск Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Мацапура Денис Антюх инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины
Футбол | 03 июня 2025, 23:10 0
ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины
ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины

Футболисты и персонал сборной скромно поздравили Сергея Реброва

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Футбол | 03 июня 2025, 06:48 9
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»

Жесткая критика руководства «Карпат», Имада Ашура, Андрея Русола и многое другое

Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Футбол | 03.06.2025, 09:36
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.06.2025, 09:12
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
Футбол | 03.06.2025, 19:25
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 6
Футбол
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21 1
Футбол
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
02.06.2025, 20:21
Теннис
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 21
Теннис
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
02.06.2025, 23:59 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем