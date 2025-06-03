Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари
Луганская команда будет готовиться к новому сезону в Словении
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» 20 июня вернутся из отпуска и через два дня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону.
Сборы пройдут в Словении, как и в прошлом году. Луганская команда запланировала сыграть 7 контрольных матчей.
Младен Бартулович продолжает исполнять обязанности главного тренера «Зари». В эти дни он отдыхает на родине – в Хорватии.
Пока точно можно сказать, что в других клубах решили продолжить карьеру вратарь Дмитрий Мацапура и полузащитник Денис Антюх, у которых закончился контракт с «Зарей».
Также пока неизвестно, кто из арендованных у «Динамо» игроков останется в «Заре».
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