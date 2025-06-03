Полузащитник Зари объяснил, чего клубу не хватило для борьбы за еврокубки

Полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин подвел итоги сезона 2024/25, рассказав, чего команде не хватило для попадания в еврокубковую зону.

– Если честно, для нас это был обычный сезон. Хотелось бы, конечно, лучше. В целом – это не был провальный сезон. Все понимают: и руководство, и тренерский штаб, и персонал, и мы сами, что нужно вместе сделать все, чтобы следующий сезон был успешнее.

У нас была возможность занять более высокое место. Мы осознаем — середина таблицы не является достижением. Игра против «Полесья», к примеру, показала, что они не сильнее нас. Мы проиграли из-за мелочей. Повторюсь, «Карпаты», «Полесье» и «Кривбасс», по моему мнению, не лучше нас.

Нам не хватало стабильности в игре. Проведём 2–3 отличных матча — и затем провал. Мы потеряли много очков в матчах, в которых нельзя было их терять. Да, мы отобрали очки у «Динамо» и «Шахтёра», а затем проиграли тем, кому не имели права проигрывать.

– Еще недавно ты не всегда попадал в состав. А по итогам сезона у тебя 12 баллов по системе гол+пас (9 голов и 3 передачи). Что изменилось, как ты считаешь?

– В начале сезона я не играл. Был другой тренер. Когда Младен стал главным, я стал получать больше игрового времени. Играл почти всегда. Младен дал мне уверенность, свободу на поле. Просто поверил в меня. Я играл за команду и рад, что помогал побеждать.

– Какая роль тебе больше по душе: бомбардира или ассистента?

– Конечно, больше эмоций, когда забиваешь. Но и когда отдаешь результативный пас, как, например, в матче против ЛНЗ, — это тоже приносит удовольствие. Хочется, чтобы все думали о команде, о партнерах, а не только о личной статистике. Неважно, кто забивает или отдает — главное, чтобы команда побеждала.

– Насколько важен микроклимат в команде, и какой он в «Заре»?

– Это очень важно. Одна из ключевых составляющих в футболе. Если между игроками хорошее общение, то на поле будет больше самоотдачи, больше борьбы друг за друга. Нужно играть за себя, за клуб, за тренерский штаб, за руководство. Все мы делаем общее дело. Необходимо уважать труд каждого в клубе.

– Долгое время команда боролась за еврокубки. Чего, по-твоему, нам все-таки не хватило?

– Прежде всего — стабильности. Внутри команды все было хорошо, мы усердно тренировались, старались. Но в матче против «Вереса», например, уже на 10-й минуте счёт был 0:2. Сложно вернуться в игру. То же самое было с «Колосом». Потеряли очки в этих матчах.

Физически и в плане атмосферы было всё нормально, но иногда мы просто не входили в игру с первых минут, а потом было поздно. Это не значит, что мы не хотели — просто так складывалось. Будем работать над этим, тренерский штаб поможет нам.

– У тебя хорошие показатели, как мы уже обсудили. Может ли это помочь тебе получить вызов в национальную сборную Сербии?

– На данный момент, на мой взгляд, это будет сложно. На моей позиции играют футболисты из более сильных чемпионатов и топ-клубов Европы. В Сербии сейчас много сильных игроков. Чтобы попасть в сборную, нужно играть еще лучше и на более высоком уровне.

– Доволен ли ты своим личным сезоном?

– Да, своим сезоном доволен. Перед началом чемпионата я ставил себе цель — забить 10 голов и отдать 5 голевых передач. Немного не дотянул. Но в целом я доволен личными результатами. Надеюсь, следующий сезон будет еще лучше и для меня, и для команды.

– Как проводишь отпуск?

– Почти все время провожу дома. Может быть, еще успею съездить на море. Ну и, конечно, параллельно готовлюсь к следующему сбору.