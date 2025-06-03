Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал, как изменится клуб после исторического сезона в УПЛ, учитывая ряд увольнений в структуре клуба.

– Было множество сообщений в соцсетях и мне в телеграмм-канале, что, мол, клуб распадается на глазах. Действительно ли это такой неизбежный процесс?

– Во первых, клуб не распадается. Я не верю и не вижу предпосылок, чтобы что-то шло не так. В клубе проходят нормальные процессы. Руслан Петрович провел свой цикл, я провел свою работу, о которой мы договаривались накануне. У некоторых футболистов просто истекают контракты.

Это нормальная история, поэтому для всех фанатов Александрии и украинского футбола я могу сказать, что все окей. Никто никуда не распадается. Клуб будет работать и играть, – сказал Телько.

По итогам нынешнего сезона Александрия квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.