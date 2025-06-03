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  4. Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 11:32 |
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Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона

Топ-менеджер пожелал успехов своему уже бывшему клубу

03 июня 2025, 11:32 |
701
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Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона
ФК Александрия. Иван Телько

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал, как изменится клуб после исторического сезона в УПЛ, учитывая ряд увольнений в структуре клуба.

– Было множество сообщений в соцсетях и мне в телеграмм-канале, что, мол, клуб распадается на глазах. Действительно ли это такой неизбежный процесс?

– Во первых, клуб не распадается. Я не верю и не вижу предпосылок, чтобы что-то шло не так. В клубе проходят нормальные процессы. Руслан Петрович провел свой цикл, я провел свою работу, о которой мы договаривались накануне. У некоторых футболистов просто истекают контракты.

Это нормальная история, поэтому для всех фанатов Александрии и украинского футбола я могу сказать, что все окей. Никто никуда не распадается. Клуб будет работать и играть, – сказал Телько.

По итогам нынешнего сезона Александрия квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

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Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Иван Телько чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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