Был разговор с Срной. Ротань пояснил, почему не возглавил Шахтер
Коуч будет работать в житомирском Полесье
Новый тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер». Специалист беседовал со спортивным директором «горняков» Дарио Срной.
«Шахтер – большой клуб, у него всегда есть шорт-лист тренеров. Мне очень приятно, что я в этом шорт-листе был. Теперь они сделали свой выбор. Все по-профессиональному.
О шорт-листе я не из прессы узнал. Был разговор, но без конкретики. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все», – сказал Ротань.
Руслан Ротань стал главным тренером житомирского «Полесья», а «Шахтер» назначил турецкого специалиста Арду Турана на должность главного тренера первой команды.
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