Был разговор с Срной. Ротань пояснил, почему не возглавил Шахтер

Новый тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер». Специалист беседовал со спортивным директором «горняков» Дарио Срной.

«Шахтер – большой клуб, у него всегда есть шорт-лист тренеров. Мне очень приятно, что я в этом шорт-листе был. Теперь они сделали свой выбор. Все по-профессиональному.

О шорт-листе я не из прессы узнал. Был разговор, но без конкретики. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все», – сказал Ротань.

Руслан Ротань стал главным тренером житомирского «Полесья», а «Шахтер» назначил турецкого специалиста Арду Турана на должность главного тренера первой команды.