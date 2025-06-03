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  4. Был разговор с Срной. Ротань пояснил, почему не возглавил Шахтер
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 10:36 |
512
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Был разговор с Срной. Ротань пояснил, почему не возглавил Шахтер

Коуч будет работать в житомирском Полесье

03 июня 2025, 10:36 |
512
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Был разговор с Срной. Ротань пояснил, почему не возглавил Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Новый тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер». Специалист беседовал со спортивным директором «горняков» Дарио Срной.

«Шахтер – большой клуб, у него всегда есть шорт-лист тренеров. Мне очень приятно, что я в этом шорт-листе был. Теперь они сделали свой выбор. Все по-профессиональному.

О шорт-листе я не из прессы узнал. Был разговор, но без конкретики. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все», – сказал Ротань.

Руслан Ротань стал главным тренером житомирского «Полесья», а «Шахтер» назначил турецкого специалиста Арду Турана на должность главного тренера первой команды.

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Руслан Ротань Шахтер Донецк Полесье Житомир Дарио Срна Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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