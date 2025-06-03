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  4. «Найдем место». Ротань оценил перспективы Усика в житомирском Полесье
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 10:06 |
569
0

«Найдем место». Ротань оценил перспективы Усика в житомирском Полесье

Коуч верит в футбольное мастерство украинского боксера

03 июня 2025, 10:06 |
569
0
«Найдем место». Ротань оценил перспективы Усика в житомирском Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань оценил перспективы украинского боксера Александра Усика в расположении «волков». Коуч считает, что Александру найдется место на футбольном поле.

– В вашем арсенале в «Полисе» есть очень тяжелая артиллерия, которой нет ни у одной другой команды УПЛ. Где и как вы собираетесь использовать таранного форварда Александра Усика?

– Я думаю, мы найдем место для Александра. Это действительно усиление, поэтому, я думаю, что Александр – как символ «Полесья». Он практически с первых дней с этой командой.

Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать, он знает, что такое спорт, он понимает это и своим примером может показать, к чему нам стремиться, – сказал Ротань.

Ранее сообщалось, что Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины.

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Руслан Ротань Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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