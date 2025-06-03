«Найдем место». Ротань оценил перспективы Усика в житомирском Полесье
Коуч верит в футбольное мастерство украинского боксера
Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань оценил перспективы украинского боксера Александра Усика в расположении «волков». Коуч считает, что Александру найдется место на футбольном поле.
– В вашем арсенале в «Полисе» есть очень тяжелая артиллерия, которой нет ни у одной другой команды УПЛ. Где и как вы собираетесь использовать таранного форварда Александра Усика?
– Я думаю, мы найдем место для Александра. Это действительно усиление, поэтому, я думаю, что Александр – как символ «Полесья». Он практически с первых дней с этой командой.
Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать, он знает, что такое спорт, он понимает это и своим примером может показать, к чему нам стремиться, – сказал Ротань.
Ранее сообщалось, что Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Продаем» украинского форварда клубам и тренерам, которым он действительно нужен
Жесткая критика руководства «Карпат», Имада Ашура, Андрея Русола и многое другое