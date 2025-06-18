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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 12:06 |
656
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ

Николай Гайдучик покинул «Верес»

18 июня 2025, 12:06 |
656
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ
ФК Полесье. Николай Гайдучик (слева)

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского нападающего ровенского «Вереса» Николая Гайдучика.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «стаей» контракт, рассчитанный на 3 следующих сезона.

В житомирском клубе Николай взял 89-й номер.

В прошлом сезоне Гайдучик защищал цвета ровенского «Вереса». В 33 матчах кампании Николай забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Всего в своей карьере сыграл 129 матчей, забил 25 голов и отдал 14 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что «Полесье» планирует провести чистку в линии нападения.

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трансферы Верес Ровно Полесье Житомир трансферы УПЛ Николай Гайдучик
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Artem_Ponomar
Полісся дуже класно підсилюється, якщо Ротань швидко зможе навести порядок то в єврокубках зможуть щось показати
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