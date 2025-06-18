ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ
Николай Гайдучик покинул «Верес»
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского нападающего ровенского «Вереса» Николая Гайдучика.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «стаей» контракт, рассчитанный на 3 следующих сезона.
В житомирском клубе Николай взял 89-й номер.
В прошлом сезоне Гайдучик защищал цвета ровенского «Вереса». В 33 матчах кампании Николай забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Всего в своей карьере сыграл 129 матчей, забил 25 голов и отдал 14 голевых пасов.
Ранее сообщалось, что «Полесье» планирует провести чистку в линии нападения.
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