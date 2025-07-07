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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 13:15 |
524
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился молодым бразильцем

Тьяго Боржес подписал с криворожским клубом 4-летний контракт

07 июля 2025, 13:15 |
524
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился молодым бразильцем
ФК Кривбасс. Тьяго Боржес

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании бразильского левого защитника молодежной команды «Америки» (Минейро) Тьяго Боржеса.

Отмечается, что контракт между клубом и 20-летним футболистом будет действовать в течение 4 следующих сезонов.

В «Кривбассе» игрок взял 16-й номер.

До «Америки» Тьяго Боржес выступал за такие клубы: «Бразилис» U-15 Агуас де Линдойя, Бразилия (2019), ФК «Бетим» Бразилия U-17 (до 2022), «Атлетику Паранаенси» U-17 Куритиба, Бразилия (2022).

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии провел за «Америку Минейру» U-20 19 матчей во всех турнирах. Также имеет опыт игры на позиции левого полузащитника.

Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании Александра Кемкина.

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Кривбасс Кривой Рог Америка Минейро трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
ну не знаю, на дорослому рівні футболіст ще не грав, потрібна буде йому серйозно адаптуватися
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