ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилился молодым бразильцем

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании бразильского левого защитника молодежной команды «Америки» (Минейро) Тьяго Боржеса.

Отмечается, что контракт между клубом и 20-летним футболистом будет действовать в течение 4 следующих сезонов.

В «Кривбассе» игрок взял 16-й номер.

До «Америки» Тьяго Боржес выступал за такие клубы: «Бразилис» U-15 Агуас де Линдойя, Бразилия (2019), ФК «Бетим» Бразилия U-17 (до 2022), «Атлетику Паранаенси» U-17 Куритиба, Бразилия (2022).

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии провел за «Америку Минейру» U-20 19 матчей во всех турнирах. Также имеет опыт игры на позиции левого полузащитника.

Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании Александра Кемкина.