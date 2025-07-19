ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал защитника. Седьмой летний новичок

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании центрального защитника Карлоса Рохаса. Венесуэльского игрока взяли в аренду на один сезон у Депортиво Ла Гуайра.

21-летний футболист выступает за молодежную сборную Венесуэлы, а также успел получить один вызов в национальную команду Венесуэлы.

Профессиональная карьера:

«Депортиво Ла Гуайра» Каракас, Венесуэла (2020-2023, 2024-2025) – 41 матч3 гола (1 ассист), «Филадельфия Юнион» II Филадельфия, США (2023-2024) – 37.

Рохас стал седьмым новичком Кривбасса этим летом.