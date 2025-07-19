Украина. Премьер лига19 июля 2025, 15:45 | Обновлено 19 июля 2025, 16:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал защитника. Седьмой летний новичок
Команду пополнил Рохас
19 июля 2025, 15:45 | Обновлено 19 июля 2025, 16:19
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Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании центрального защитника Карлоса Рохаса. Венесуэльского игрока взяли в аренду на один сезон у Депортиво Ла Гуайра.
21-летний футболист выступает за молодежную сборную Венесуэлы, а также успел получить один вызов в национальную команду Венесуэлы.
Профессиональная карьера:
«Депортиво Ла Гуайра» Каракас, Венесуэла (2020-2023, 2024-2025) – 41 матч3 гола (1 ассист), «Филадельфия Юнион» II Филадельфия, США (2023-2024) – 37.
Рохас стал седьмым новичком Кривбасса этим летом.
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Комментарии 1
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Легіонери йдуть у наші клуби. Це вже ні для кого не новина. Ось інше питання йти в ОПЗЖ Сурка 😅 так ніхто і не пішов 😅
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