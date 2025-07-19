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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 15:45 | Обновлено 19 июля 2025, 16:19
805
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал защитника. Седьмой летний новичок

Команду пополнил Рохас

19 июля 2025, 15:45 | Обновлено 19 июля 2025, 16:19
805
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал защитника. Седьмой летний новичок
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании центрального защитника Карлоса Рохаса. Венесуэльского игрока взяли в аренду на один сезон у Депортиво Ла Гуайра.

21-летний футболист выступает за молодежную сборную Венесуэлы, а также успел получить один вызов в национальную команду Венесуэлы.

Профессиональная карьера:

«Депортиво Ла Гуайра» Каракас, Венесуэла (2020-2023, 2024-2025) – 41 матч3 гола (1 ассист), «Филадельфия Юнион» II Филадельфия, США (2023-2024) – 37.

Рохас стал седьмым новичком Кривбасса этим летом.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Alexander Киев
Легіонери йдуть у наші клуби. Це вже ні для кого не новина. Ось інше питання йти в ОПЗЖ Сурка 😅 так ніхто і не пішов 😅
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