Украина. Премьер лига29 июня 2025, 21:39 | Обновлено 29 июня 2025, 21:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с опытным защитником
Максим Жичиков провел пять лет в харьковском клубе
29 июня 2025, 21:39 | Обновлено 29 июня 2025, 21:48
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Харьковский Металлист 1925 распрощался с защитником Максимом Жичиковым.
Максим Жичиков присоединился к команде в августе 2020 года.
За это время 32-летний защитник сыграл в 85 матчах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.
Металлист 1925 поблагодарил Максима за эти годы, проведенные в клубе, вклад в развитие команды и пожелал успешного продолжения карьеры.
Харьковская команда начала учебно-тренировочные сборы в Австрии.
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