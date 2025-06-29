ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с опытным защитником

Харьковский Металлист 1925 распрощался с защитником Максимом Жичиковым.

Максим Жичиков присоединился к команде в августе 2020 года.

За это время 32-летний защитник сыграл в 85 матчах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.

Металлист 1925 поблагодарил Максима за эти годы, проведенные в клубе, вклад в развитие команды и пожелал успешного продолжения карьеры.

Харьковская команда начала учебно-тренировочные сборы в Австрии.