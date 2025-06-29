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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с опытным защитником
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 21:39 | Обновлено 29 июня 2025, 21:48
1614
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с опытным защитником

Максим Жичиков провел пять лет в харьковском клубе

29 июня 2025, 21:39 | Обновлено 29 июня 2025, 21:48
1614
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с опытным защитником
ФК Металлист 1925. Максим Жичиков

Харьковский Металлист 1925 распрощался с защитником Максимом Жичиковым.

Максим Жичиков присоединился к команде в августе 2020 года.

За это время 32-летний защитник сыграл в 85 матчах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.

Металлист 1925 поблагодарил Максима за эти годы, проведенные в клубе, вклад в развитие команды и пожелал успешного продолжения карьеры.

Харьковская команда начала учебно-тренировочные сборы в Австрии.

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ФОТО. Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Arera
Удачи тебе Максим в другом клубе!
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