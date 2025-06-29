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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 21:23 | Обновлено 29 июня 2025, 21:47
364
1

ФОТО. Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии

Харьковская команда запланировала проведение 7 товарищеских матчей

29 июня 2025, 21:23 | Обновлено 29 июня 2025, 21:47
364
1
ФОТО. Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии
ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Сначала 27 июня футболисты и тренеры Металлиста 1925 на автобусе отправились в Варшаву, откуда утром 28 июня вылетели в Мюнхен, от которого около 100 километров до австрийского Бад-Херинга — именно там команда будет базироваться во время первой части сборов в Австрии.

Во время подготовки запланировано 7 контрольных матчей, трансляции всех — на клубном YouTube-канале.

На предсезонную подготовку отправились футболисты Металлиста 1925:

  • Вратари: Варакута, Коваленко, Мозиль, Проценко
  • Защитники: Капинус, Кравец, Салюк, Павлюк, Мартинюк, Крупский, Снурницын
  • Полузащитники: Калюжный, Ари Моура, Обинайя, Юрченко, Чурко, Литвиненко, Антюх, Рашица, Гаджиев, Когут, Калитвинцев, Панченко, Король
  • Нападающие: Мба, Овусу
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Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы переезд (перелет) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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Arera
Мощная команда! Гроза УПЛ!
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