ФОТО. Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии

Харьковский Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Сначала 27 июня футболисты и тренеры Металлиста 1925 на автобусе отправились в Варшаву, откуда утром 28 июня вылетели в Мюнхен, от которого около 100 километров до австрийского Бад-Херинга — именно там команда будет базироваться во время первой части сборов в Австрии.

Во время подготовки запланировано 7 контрольных матчей, трансляции всех — на клубном YouTube-канале.

На предсезонную подготовку отправились футболисты Металлиста 1925: