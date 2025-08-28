ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского хавбека. Два трансфера за день

«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе бразильского центрального атакующего хавбека Изеки Силвы.

18-летний полузащитник Изеки Силва переходит в «Шахтер» из бразильского «Флуминенсе». Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2030 года.

Изеки Силва является воспитанником футбольной академии «Флуминенсе», за которую выступал от 10 лет. В мае 2023 подписал первый профессиональный контракт с клубом, в 2024 году в составе юношеской команды стал чемпионом Бразилии (U17) и победителем Кубка Бразилии (U17). Выступал за Флуминенсе U20 (10 матчей, 2 гола).

6 декабря 2024 года дебютировал в главной команде в матче бразильской Серии А с «Куябой», а всего провел за основной состав «флузау» 12 матчей (2 в чемпионате Бразилии, 1 в Кубке Бразилии, 2 в Копа Судамерикана, 7 в чемпионате).

Одновременно с переходом Изеки клуб объявил о трансфере 18-летнего форварда Луки Мейреллиша.