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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 12:21 |
110
0

ОФИЦИАЛЬНО. Исторический трансфер. Клуб УПЛ подписал очередного легионера

Кай Ципот продолжит карьеру в Вересе

20 июля 2025, 12:21 |
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. Исторический трансфер. Клуб УПЛ подписал очередного легионера
НК Верес. Кай Ципот

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании очередного новичка. «Волки» подписали словенского центрального защитника Кая Ципота. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Циот подписал контракт с «волками» на три года – до лета 2028. О финансовых аспектах личного контакта между футболистом и клубом не сообщается.

«Поздравляем в красно-черной стае!», – говорится в сообщении.

За шесть сезонов отыграл в составе Муры 163 матча, забил 12 голов и выполнил 8 результативных передач. В течение трех последних сезонов был капитаном команды

Чемпион Словении в сезоне 2020/2021 и обладатель Кубка Словении в сезоне 2019/2020. В составе Муры центральный защитник сыграл 18 еврокубковых матчей (по 7 поединков в Лиге Европы и Лиге Конференций и 4 игры в квалификации Лиги чемпионов УЕФА). Также на счету Кая Ципота 10 матчей и 1 гол за юношескую и молодежную сборную Словении.

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Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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