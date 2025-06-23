Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка намерена усилить состав воспитанником Динамо и экс-игроком Вереса
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 10:29 | Обновлено 23 июня 2025, 10:41
808
1

Кудровка намерена усилить состав воспитанником Динамо и экс-игроком Вереса

Новичок Премьер-лиги нацелился на Ростислава Тарануху и Евгения Морозко

23 июня 2025, 10:29 | Обновлено 23 июня 2025, 10:41
808
1
Кудровка намерена усилить состав воспитанником Динамо и экс-игроком Вереса
ФК Карпаты Львов. Ростислав Тарануха

Новичок Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – намерена усилить состав накануне старта в элитном дивизионе и подписать двух футболистов.

По информации источника, клуб намерен подписать 28-летнего форварда Ростислава Тарануху и 32-летнего правого защитника Евгения Морозко.

Тарануха является воспитанником киевского «Динамо», играл в том числе за «Полесье», «Карпаты» и «Оболонь». Контракт игрока с киевским коллективом истекает 30 июня, после чего футболист получит статус свободного агента.

На счету Ростислава – 25 матчей в кампании 2024/25, три забитых гола и две результативные передачи.

Морозко с 1 января находится без клуба, до этого полгода выступал в составе ровенского «Вереса». Кроме того, играл в Премьер-лиге за «Колос» и «Полесье». В прошлом сезоне провел три матча.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиге, попала в плей-офф, где неожиданно одолела полтавскую «Ворсклу». По итогам двухматчевого противостояния коллектив завоевал путевку в элитный дивизион.

По теме:
Барселона закрывает сделку по 19-летнему вингеру. Подробности от Романо
Барселона открыла дверь перед звездой. Установили цену на игрока
Не пригодился. Партнер Малиновского в ближайшее время покинет Дженоа
Кудровка Верес Ровно Карпаты Львов Динамо Киев Ростислав Тарануха Евгений Морозко трансферы трансферы УПЛ свободный агент Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22 июня 2025, 15:13 3
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет

Андрей Цуриков расписался со своей невестой

Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Теннис | 22 июня 2025, 20:25 0
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме

22 июня Даяна уступила Маккартни Кесслер в решающем поединке соревнований WTA 250

Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Футбол | 23.06.2025, 05:51
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Теннис | 22.06.2025, 20:37
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
Футбол | 23.06.2025, 10:27
39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Мы обречены созерцать очередной минай или левый берег. Ну вставят кому то костыль и канут в лету...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
21.06.2025, 14:48 43
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем