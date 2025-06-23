Кудровка намерена усилить состав воспитанником Динамо и экс-игроком Вереса

Новичок Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – намерена усилить состав накануне старта в элитном дивизионе и подписать двух футболистов.

По информации источника, клуб намерен подписать 28-летнего форварда Ростислава Тарануху и 32-летнего правого защитника Евгения Морозко.

Тарануха является воспитанником киевского «Динамо», играл в том числе за «Полесье», «Карпаты» и «Оболонь». Контракт игрока с киевским коллективом истекает 30 июня, после чего футболист получит статус свободного агента.

На счету Ростислава – 25 матчей в кампании 2024/25, три забитых гола и две результативные передачи.

Морозко с 1 января находится без клуба, до этого полгода выступал в составе ровенского «Вереса». Кроме того, играл в Премьер-лиге за «Колос» и «Полесье». В прошлом сезоне провел три матча.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиге, попала в плей-офф, где неожиданно одолела полтавскую «Ворсклу». По итогам двухматчевого противостояния коллектив завоевал путевку в элитный дивизион.