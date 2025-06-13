Украина. Премьер лига13 июня 2025, 04:46 | Обновлено 13 июня 2025, 05:13
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Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков
Ростислав Тарануха – лучший футболист сезона в киевском клубе
13 июня 2025, 04:46 | Обновлено 13 июня 2025, 05:13
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Определен лучший футболист Оболони в прошлом сезоне по версии болельщиков.
Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25, по опросу болельщиков.
В прошлом сезоне он сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.
Оболонь заняла 11 место в УПЛ с 32 очками и сумела спастись от вылета.
Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25.
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