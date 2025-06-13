Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков

Определен лучший футболист Оболони в прошлом сезоне по версии болельщиков.

Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25, по опросу болельщиков.

В прошлом сезоне он сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.

Оболонь заняла 11 место в УПЛ с 32 очками и сумела спастись от вылета.

Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25.