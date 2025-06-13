Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 04:46 | Обновлено 13 июня 2025, 05:13
31
0

Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков

Ростислав Тарануха – лучший футболист сезона в киевском клубе

13 июня 2025, 04:46 | Обновлено 13 июня 2025, 05:13
31
0
Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

Определен лучший футболист Оболони в прошлом сезоне по версии болельщиков.

Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25, по опросу болельщиков.

В прошлом сезоне он сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.

Оболонь заняла 11 место в УПЛ с 32 очками и сумела спастись от вылета.

Ростислав Тарануха – лучший игрок «Оболони» в сезоне 2024/25.

По теме:
МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»
Бывший спортивный директор Александрии рассказал о планах на будущее
Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ростислав Тарануха лучший игрок итоги сезона УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12 июня 2025, 09:33 3
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»

Василий Кардаш считает, что ко всем остальным представителям сборной есть вопросы

Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Футбол | 12 июня 2025, 21:31 2
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро

Короткий комментарий Унаи Мельгосы

Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения
Теннис | 12.06.2025, 23:18
Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения
Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Футбол | 13.06.2025, 05:21
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Футбол | 12.06.2025, 11:45
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 4
Бокс
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
11.06.2025, 02:13 9
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем