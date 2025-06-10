Команда Украинской Премьер-лиги сделает ставку на свободных агентов
«Оболонь» определилась с трансферными приоритетами
Киевская «Оболонь» определилась с трансферными приоритетами, после того, как клуб покинул главный тренер Сергей Шищенко.
«Пивовары» намерены сосредоточиться на подписании свободных агентов – в первую очередь внимание будет акцентироваться на тех игроках, которые по итогам сезона 2024/25 вылетели в Первую лигу.
«Оболонь» уже начала поиски необходимых футболистов и на данный момент заинтересована в услугах игроков киевского «Левого Берега».
Это опорный полузащитник Клим Приходько, у которого заканчивается контракт в июне, и нападающий Дмитрий Шастал, но в этом случае он имеет действующий контракт, поэтому подписать его будет сложнее.
Также «Оболонь» продолжает мониторить представителей «Ворсклы», так как полтавский клуб вылетел из элитного дивизиона.
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