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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 14:01 |
1426
1

Команда Украинской Премьер-лиги сделает ставку на свободных агентов

«Оболонь» определилась с трансферными приоритетами

10 июня 2025, 14:01 |
1426
1
Команда Украинской Премьер-лиги сделает ставку на свободных агентов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» определилась с трансферными приоритетами, после того, как клуб покинул главный тренер Сергей Шищенко.

«Пивовары» намерены сосредоточиться на подписании свободных агентов – в первую очередь внимание будет акцентироваться на тех игроках, которые по итогам сезона 2024/25 вылетели в Первую лигу.

«Оболонь» уже начала поиски необходимых футболистов и на данный момент заинтересована в услугах игроков киевского «Левого Берега».

Это опорный полузащитник Клим Приходько, у которого заканчивается контракт в июне, и нападающий Дмитрий Шастал, но в этом случае он имеет действующий контракт, поэтому подписать его будет сложнее.

Также «Оболонь» продолжает мониторить представителей «Ворсклы», так как полтавский клуб вылетел из элитного дивизиона.

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Оболонь Киев Левый Берег Киев Ворскла Полтава Клим Приходько Дмитрий Шастал Сергей Шищенко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Така ставка може спрацювати та допомогти заощадити кошти. А може і не спрацювати, і треба буде купувати гравців взимку
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