Команда Украинской Премьер-лиги сделает ставку на свободных агентов

Киевская «Оболонь» определилась с трансферными приоритетами, после того, как клуб покинул главный тренер Сергей Шищенко.

«Пивовары» намерены сосредоточиться на подписании свободных агентов – в первую очередь внимание будет акцентироваться на тех игроках, которые по итогам сезона 2024/25 вылетели в Первую лигу.

«Оболонь» уже начала поиски необходимых футболистов и на данный момент заинтересована в услугах игроков киевского «Левого Берега».

Это опорный полузащитник Клим Приходько, у которого заканчивается контракт в июне, и нападающий Дмитрий Шастал, но в этом случае он имеет действующий контракт, поэтому подписать его будет сложнее.

Также «Оболонь» продолжает мониторить представителей «Ворсклы», так как полтавский клуб вылетел из элитного дивизиона.