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  4. Останется ли Бартулович? У Зари немало кадровой неопределенности
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 13:44 |
140
1

Останется ли Бартулович? У Зари немало кадровой неопределенности

У главного тренера и нескольких игроков завершаются контракты

18 мая 2025, 13:44 |
140
1
Останется ли Бартулович? У Зари немало кадровой неопределенности
ФК Заря. Младен Бартулович

В поединке 30 тура УПЛ футболисты «Зари» будут играть в гостях с «Карпатами», которые еще сохраняют шансы завоевать путевку в еврокубки.

В этом противостоянии луганчанам не помогут несколько игроков. Однако у «Зари» есть не только насущные кадровые проблемы. 30 июня заканчиваются контракты с Денисом Антюхом, Игорем Кирюханцевым и Дмитрием Мацапурой. Неизвестно, останется ли в «Заре» целая группа арендованных у киевского «Динамо» игроков.

Кроме того, по данным Sport.ua, пока есть неопределенность и с рулевым Младеном Бартуловичем, у которого также заканчивается соглашение в конце июня. Похоже, этот вопрос будет решаться уже по завершении этого чемпионата.

Сейчас футболисты «Зари» занимают восьмое место в чемпионате, набрав 37 очков, а с «Карпатами» сыграют 24 мая.

Ранее мы сообщали, что братиславский «Слован» интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом.

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Заря Луганск Младен Бартулович Дмитрий Мацапура Денис Антюх Игорь Кирюханцев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
уже Любенович сидел на последней игре
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