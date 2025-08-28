ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша.

Отмечается, что 18-летний футболист подписал с «горняками» контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, 85% экономических прав на игрока обошлись команде в 10 миллионов евро.

Лука Мейреллиш – воспитанник академии «Сантоса», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2018 года. В составе «Сантоса» U-20 сыграл 25 матчей (14 голов, 1 ассист). В июне 2023-го подписал первый профессиональный контракт с клубом, 17 ноября 2024 года дебютировал в составе главной команды в матче Серии В с «Регатас Бразил».

Всего за основу «Сантоса» форвард провел 17 игр (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании Изеки Силвы.