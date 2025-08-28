Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 19:38 | Обновлено 28 августа 2025, 19:42
1818
5

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара

Лука Мейреллиш присоединился к горнякам из Сантоса

28 августа 2025, 19:38 | Обновлено 28 августа 2025, 19:42
1818
5
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара
ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша.

Отмечается, что 18-летний футболист подписал с «горняками» контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, 85% экономических прав на игрока обошлись команде в 10 миллионов евро.

Лука Мейреллиш – воспитанник академии «Сантоса», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2018 года. В составе «Сантоса» U-20 сыграл 25 матчей (14 голов, 1 ассист). В июне 2023-го подписал первый профессиональный контракт с клубом, 17 ноября 2024 года дебютировал в составе главной команды в матче Серии В с «Регатас Бразил».

Всего за основу «Сантоса» форвард провел 17 игр (7 в бразильской Серии А, 2 в Серии В, 1 в Кубке Бразилии, 7 в чемпионате Паулиста). Чемпион бразильской Серии В (2024). В августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании Изеки Силвы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского хавбека. Два трансфера за день
Клуб АПЛ может совершить рекордный трансфер форварда. Там играет украинец
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Женева в день матча с Серветтом
трансферы Сантос Шахтер Донецк трансферы УПЛ Лука Мейреллиш чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Футбол | 28 августа 2025, 18:35 17
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову

Клуб скоро должен оформить рекордный для себя трансфер этого лета

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28.08.2025, 02:28
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А
Футбол | 28.08.2025, 20:07
Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А
Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Наконец то форвард! Рады приветствовать Луку в нашей Великой Шахтёрской семье! 🟧⬛ 😊
Желаем ему часто радовать фанов красивыми голами! ⚽⚽⚽
Ответить
-2
New Zealander
Неймовірно добре
Ответить
-3
Пафосный
Пафосная покупочка
Ответить
-4
Андрей⚒️
Отлично!
Ответить
-7
AK.228
👏👏💪💪
Ответить
-7
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 29
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем