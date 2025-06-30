ОФИЦИАЛЬНО. Просидел сезон в лазарете. Верес попрощался с футболистом

Ровенский «Верес» официально прекратил сотрудничество с 25-летним фланговым защитником Василием Гакманом.

По информации пресс-службы клуба, договор футболист был завершен досрочно по соглашению сторон. Василий покинул представителя УПЛ в статусе свободного агента.

Присоединился к «Вересу» Гакман летом 2023 года из «Буковины». За эти два сезона защитник отыграл всего 25 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Интересно, что большую часть сезона 2024/25 Василий пробыл в лазарете, восстанавливаясь от травмы (восемь матчей за сезон).