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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 12:44 | Обновлено 30 июня 2025, 12:49
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Просидел сезон в лазарете. Верес попрощался с футболистом

Василий Гакман покинул расположение клуба в статусе свободного агента

30 июня 2025, 12:44 | Обновлено 30 июня 2025, 12:49
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Просидел сезон в лазарете. Верес попрощался с футболистом
ФК Верес. Василий Гакман

Ровенский «Верес» официально прекратил сотрудничество с 25-летним фланговым защитником Василием Гакманом.

По информации пресс-службы клуба, договор футболист был завершен досрочно по соглашению сторон. Василий покинул представителя УПЛ в статусе свободного агента.

Присоединился к «Вересу» Гакман летом 2023 года из «Буковины». За эти два сезона защитник отыграл всего 25 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Интересно, что большую часть сезона 2024/25 Василий пробыл в лазарете, восстанавливаясь от травмы (восемь матчей за сезон).

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Василий Гакман
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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